De Mozilla Foundation heeft versie 102.6.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes Importing secret OpenPGP keys failed when public key with public subkey was already present

Message index files were incorrectly deleted when too many folders were opened

Thunderbird sometimes incorrectly formatted synced vCards

Recurring events did not display past a certain number of repetitions

Cookies deleted from the "Show Cookies" dialog were not actually deleted

Paused RSS feeds did not actually pause updates

Various visual and UX improvements

Various security fixes