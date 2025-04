Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Lansweeper 10.3.2.0 is een kleine release waarin een handvol problemen is verholpen.

Fixed: LAN-14462 AD computer and user scanning fails with the following error: “No credentials for this domain”.

LAN-14460 Values in deployment steps cannot be edited or deleted.

LAN-14459 Pinging assets in reports fail, except for the first asset pinged.