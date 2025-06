Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder dat daarvoor op elke computer een clientprogramma moet worden geïnstalleerd. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen, maar voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Vanaf versie 10.4 wordt standaard de cloudversie geïnstalleerd. Wil je een lokale installatie, dan kun je deze instructies volgen. Sinds versie 11.1.6.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Lansweeper 11.1.8.0, LsPush 8.4.100.1, LsAgent Windows 10.4.2.0, SQL 910 Fixed: LAN-16155 The Purchased and Warranty fields within Lifecycle information could display inaccurate information.

Fixed: LAN-16157 Cisco VOIP phones were not correctly scanned. Lansweeper 11.1.7.1, LsPush 8.4.100.1, LsAgent Windows 10.4.2.0, SQL 910 Changed: LAN-16101 Improvements have been made to the processing of incoming LsAgent files, specifically when saving Windows certificates.

Fixed: LAN-15989 Active Directory scans failed when passwords contained “@” or “¤.“

Fixed: LAN-16014 Microsoft 365 FallbackToV1 scanning failed if PowerShell 7.1 or higher is installed on the Lansweeper scanning server.

Fixed: LAN-16039 The startup process of the scanning service could be delayed due to email account errors in the helpdesk.

Fixed: LAN-16077 Foreign key constraint errors could occur when deleting assets scanned through Microsoft Entra ID.