Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder dat daarvoor op elke computer een clientprogramma moet worden geïnstalleerd. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen, maar voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Vanaf versie 10.4 wordt standaard de cloudversie geïnstalleerd. Wil je een lokale installatie, dan kun je deze instructies volgen. Sinds versie 11.1.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

LanSweeper 11.1.5.1, LsPush 8.4.100.1, LsAgent Windows 10.4.2.0, SQL 910 Fixed: LAN-15890 In rare cases, some scanned software was not being saved.

Fixed: LAN-16040 Windows rename detection deleted and created new assets instead of updating existing asset pages. LanSweeper 11.1.4.6, LsPush 8.4.100.1, LsAgent Windows 10.4.2.0, SQL 910 Fixed: LAN-15942 Errors in Microsoft Entra ID scans occurred when sending requests. LanSweeper 11.1.4.4, LsPush 8.4.100.1, LsAgent Windows 10.4.2.0, SQL 910 Added: LAN-15983 Added a rate limiter to the service API to prevent thread starvation.

Changed: LAN-4040 The LastSeen and LastTried fields are no longer updated for indirect scans (e.g. ESXi and Citrix guests, SCCM) and performance scanning. Indirect scan dates are now also kept in a separate table to allow for easy access.

Changed: LAN-14558 Improved VMware scanning stability.

Changed: LAN-15909 OT link in menu will redirect to the asset type report instead of the all assets page.

Fixed: LAN-15876 Deployments sometimes failed, throwing several different errors.

Fixed: LAN-15923 SCCM scans were not saved when a call ends abruptly.

Fixed: LAN-15925 HTML formatting disappeared from Helpdesk tickets.

Fixed: LAN-15932 VMware scanning sometimes failed because of XML errors.

Fixed: LAN-15943 In rare cases, the scan server went down.

Fixed: LAN-15991 Indexing of helpdesk tickets failed due to updated website CSRF checks.

Fixed: LAN-15999 Event logs weren’t saved with LsAgent and LsPush scan imports.