In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.4 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: There is a new "User Interface" options page where several options have been moved to.

Removed opensubtitle.org subtitle provider. Its API has been shut down and replaced by opensubtitles.com. Please note that although these two websites have same owners, they use separate login accounts.

Added advanced option for insertion of deinterlace blend filter when capturing. Previously the filter was always used.

Reduced minimum default logo/video area size to 16x16 when using the blank logo.

Some improvements for parsing M3U playlists.

Automatic skipping to next playlist entry will pause after 5 invalid entries in a row (such as missing files or broken URLs).

When viewing an image file, it is now possible to jump to next/previous image file in same folder. Fixes: Fixed a bug where wrong subtitle track index was saved into history when both embedded and external subs were present.

Fixed manual subtitle search (from results window) for opensubtitles.com provider.

Several other small fixes and improvements.