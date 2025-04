In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.3 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates: Updated MPC Video Renderer to version 0.8.5.2268 Changes/additions/improvements: The modern theme volume slider now shows % value

The options to show audio and video format details in statusbar are now enabled by default

The file delete function now shows a confirmation prompt on Windows 10/11, because Windows may not show one by itself anymore like it did in the past. Fixes: A few small fixes.