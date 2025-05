In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.4 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updates: Updated MPC Video Renderer to version 0.8.5.2275 Changes/additions/improvements: Added advanced option to skip file delete confirmation prompt.

Durations are now stored in MPCPL playlist files.

Added /thumbnails command line parameter to generate a thumbnail sheet. Player automatically closes when done.

The main control window now has small size when playing fullscreen on a different monitor.

When opening an URL extracted by yt-dlp, the useragent and referrer are now used by LAV Splitter. This should fix/improve playback of streams that require those parameters. Fixes: A few fixes.