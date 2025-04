In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.4.2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updates: Updated LAV Filters to version 0.79.2-28-gd35a3

Updated MPC Video Renderer to version 0.9.7.2387 Changes/improvements: Some tweaks to volume normalization algorithm.

Adjusted clipping behavior for floating point audio when using volume boost. Should fix quality issues in some cases.

Added warning prompt to boost that informs users about a better solution for the common issue of "voices are too quiet", which is to enable mixing in the audio decoder (and adjust center mix level).

Improved support of .cue files that contain links to multiple audio files. Fixes: Fixed a dragging issue with the exclusive mode seekbar.

Several other small fixes and improvements.