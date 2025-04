Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.8.4 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Standalone filters Fixed registration of filters from a folder with Unicode characters MatroskaSplitter Added the setting "Re-indexing if necessary"

Slightly sped up rewinding in the absence of indexes MP4Splitter Added getting track name from "mdia/hdlr" atom for some incorrectly created files (track name should be stored in "udta/name" atom) MPCVideoDec Added support for additional HEVC decoders for D3D11 and D3D11 copyback mode. Drivers for modern Nvidia and Intel graphics adapters need to be updated MpcAudioRenderer Fixed rare crashes when changing input format

The "Release device when idle" setting now works with Shared mode and is enabled by default. This will allow the computer to go to sleep on a timer when playback is paused

Fixed work with dual audio output

If possible, use the "Low Latency Audio" mode for Shared + Event settings YouTube Show more information in the status bar

The list of audio track languages ​​for YouTube has been expanded Player Fixed opening of some online links

Improved work with playlists

OSD messages about errors opening files, URLs are now displayed for 3 seconds

Fixed the list of languages in the DVD-Video settings panel

The /audiorenderer key has been changed

Fixed Shockwave Flash playback

Selecting two identical audio renderers for dual output is prohibited

Fixed URL decoding for Windows 7

Various interface fixes Installer Updated MPC Script Source 0.2.7

Updated MPC Video Renderer 0.9.7 Translations Updated Korean

Updated Romanian

Updated Japanese

Updated German

Updated Spanish

Updated Turkish

Updated Chinese (Simplified)

Updated Hungarian

Updated Italian

Updated Dutch

Updated Chinese (Traditional)

Added Bulgarian Updated libraries: Detours v4.0.1-121-gea6c4ae

ffmpeg n7.2-dev-2052-g30996b7195

libflac 1.5.0

Little-CMS git-lcms2.17-10-ge19dc49

MediaInfo git-v25.03-11-g7226e32c5

Speex-1.2.1-46-g3c28894

rapidjson v1.1.0-763-g24b5e7a8

vvdec v3.0.0-19-ga7ebd30

ZenLib git-v0.4.41-62-gc5d4c83