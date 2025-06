Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.8.2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

MpaDecFilter Added support for "On2 Audio for Video Codec" (0x0500, 0x0501). MpcDvdVideoDecoder Optimized I420 to NV12 conversion.

Fixed playback of static DVD-Video menu on old ATI/AMD video cards. RoQSplitter Optimized I420 to NV12 conversion. MPCVideoDec Added the ability to work with incorrect YUV frames (4:2:0/4:2:2 with odd dimensions). AudioSwitcher Fixed connection to MPC Audio Renderer when there is no decoder and high audio sampling rate. YouTube Improved YouTube support in the built-in parser.

Improved youtube-dl support. Player Added playback of a history entry when pressing the "Enter" key.

Fixed opening paths written as URLs (file://).

Fixed reading of the "Speed Step" setting.

Fixed potential issues when saving screenshots to PNG. Installer Updated MPC Video Renderer 0.8.9. Translations Updated Romanian

Added Slovenian

Updated Spanish Updated libraries: dav1d git-1.5.0-16-g93f12c1

ffmpeg n7.2-dev-827-gcb27e478f7

Little-CMS git-lcms2.16-77-g91abcce

MediaInfo git-v24.11-25-g6a54edfce

vvdec v3.0.0-7-g87f7640