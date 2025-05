Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.8.1 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AudioSplitter Added support for radio broadcasts in WAV format FLVSplitter Fixed rare player crash on FLV files with MP3 audio track MPCVideoDec Fixed the operation of the video converter Player Fixed loading of external audio tracks and subtitles by absolute path

Added the ability to load images from metadata in JPEG XL and AVIF formats (requires WIC decoder installed)

Added support for JPEG XL image files for the logo and album art (requires WIC decoder installed) Updated translations Dutch

Chinese (Traditional)

Japanese translation

Romanian translation

Korean translation Updated libraries: dav1d 1.5.0

ffmpeg n7.2-dev-526-gd6b2d08fc7

Little-CMS git-lcms2.16-72-g607fe1a

MediaInfo git-v24.06-53-g6183f187f

vvdec v3.0.0

ZenLib git-v0.4.41-27-gb896492