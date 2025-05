Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.7.1 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

MP4Splitter Fixed freezing during navigation on some files. MPCVideoDec Fixed handling of media type change from next filter. Subtitles Fixed a crash when using XySubFilter and MPC VR in DX11 mode in some cases. Player Added "/volume N" command line option to change the volume level.

Added "/device" command line option to open the capture device.

Fixed the "Prefer external audio files over embedded audio track" setting.

Added "Show zero hours in status bar and OSD" setting that works for durations of 1 hour or more.

Fixed erroneous activation of preview on some broadcasts.

Various interface fixes. Installer MPC Video Renderer 0.8.1 is included in the installer. Updated translations Korean (by Hackjjang).

Turkish (by cmhrky).

German (by Klaus1189).

Chinese (Simplified) (by wushantao).

Hungarian (by mickey).

Italian (by mapi68).

Spanish (by IPeluchito).

Japanese (by tsubasanouta).

Romanian (by AndreiMiloiu).

Dutch and Chinese (Traditional) (by beter). Updated libraries dav1d git-1.4.1-45-gfc4763c;

ffmpeg git-n7.1-dev-553-g31327c2d07.