Realix heeft versie 8.02 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.02: Added workaround for Windows Defender messing up Effective Clock and C0 Residency counters.

Added improvements for Auto Start.

Enhanced support and monitoring of Moore Threads GPUs.

Updated PresentMon to v2.0.0.

Added support of Razer PWM PC Fan Controller.

Added preserving of independent OSD window position.

Added monitoring of VR VOUT, IOUT and POUT via SVID (Intel).

Improved accessibility controls.

Restored WinPE compatibility.

Improved support of AMD Zen5 family.

Added limited support of OnSemi NCP81530 and NCP81537 PWMs.

Minor GUI updates.

Fixed sensor monitoring on some GIGABYTE Z790/B760 A series.

Fixed fan names on GIGABYTE TRX50 AERO D.