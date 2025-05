Realix heeft versie 8.10 van HWiNFO uitgebracht, versie 8.08 is nooit verschenen. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.10: Introducing HWiNFO ARM64.

Updated hybrid core naming.

Improved support of AMD Strix1 and Granite Ridge.

Enhanced support of ZHAOXIN KaiXian KX-7000.

Added support of ITE IT8696E LPC/SIO.

Enhanced sensor monitoring on next-generation GIGABYTE mainboards.

ARM64: Improved reporting of Qualcomm Snapdragon X1P and X1E.

Improved enumeration of some JMicron and ASMedia USB-SATA bridges.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG MAXIMUS Z890 series.

Added support of Infineon XDPE192C3 PWM.

Added ASUS ROG theme. Available on ASUS ROG boards only.