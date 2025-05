Realix heeft versie 8.16 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.16: Added support of Cybenetics Powenetics PMD.

Enhanced support of next-generation AMD CPUs and APUs.

Improved reporting of drive letters.

Improved reporting of NGU clock.

Enhanced reporting of CUDIMM CKD parameters.

Fixed monitoring of NVIDIA dGPU with new drivers.

Fixed monitoring of eSIO sensors when concurrent applications are active.

Personal License cannot be used in domains (considered commercial use).

Improved reporting of V/F curve settings.

Enhanced sensor monitoring on MSI Z890/B860/H810 series.

Added DIMM module name into sensor heading.

Added displaying of global min/max values on the right vertical axis of OSD graph.

Improved support of Intel Lunar Lake.

Added reporting of number of NPU tiles.

OSD reflects number of decimal digits set in HWiNFO.

Enhanced support of next-generation Intel GPUs.