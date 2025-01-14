Realix heeft versie 8.20 van HWiNFO uitgebracht, als opvolger van 8.16. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.20: Parallelized (multi-threaded) sensor polling.

Fixed automatic update of ARM64 version.

Added reporting number of Xe cores on Intel GPUs.

Enhanced Memory Timings window to show more DDR5 features.

Enhanced power monitoring on Intel Battlemage.

Improved appearance when using Windows Contrast Themes.

Enhanced sensor monitoring on MSI B850 series.

Enhanced support of LPDDR5/X SDRAM.

Updated PresentMon to v2.3.0.

Improved GUI scaling.

Added support of multiple PCIe segment groups.

Improved support of next-generation AMD GPUs.

Added NVIDIA GB202 family, GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080.

Enhanced sensor monitoring on ASUS B850 and B840 series.

Added monitoring of Cooler Master “i” series PSUs.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX.

Enhanced sensor monitoring on ASUS B860 and H810 series.

Enhanced sensor monitoring on ASRock B860 and B850 series.