Software-update: HWiNFO32/64 8.20

HWiNFO logo (75 pix) Realix heeft versie 8.20 van HWiNFO uitgebracht, als opvolger van 8.16. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.20:
  • Parallelized (multi-threaded) sensor polling.
  • Fixed automatic update of ARM64 version.
  • Added reporting number of Xe cores on Intel GPUs.
  • Enhanced Memory Timings window to show more DDR5 features.
  • Enhanced power monitoring on Intel Battlemage.
  • Improved appearance when using Windows Contrast Themes.
  • Enhanced sensor monitoring on MSI B850 series.
  • Enhanced support of LPDDR5/X SDRAM.
  • Updated PresentMon to v2.3.0.
  • Improved GUI scaling.
  • Added support of multiple PCIe segment groups.
  • Improved support of next-generation AMD GPUs.
  • Added NVIDIA GB202 family, GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS B850 and B840 series.
  • Added monitoring of Cooler Master “i” series PSUs.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS B860 and H810 series.
  • Enhanced sensor monitoring on ASRock B860 and B850 series.

HWiNFO32/64 7.44 build 5100

Versienummer 8.20
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Realix
Download https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-01-2025 10:30
7 • submitter: danmark_ori

14-01-2025 • 10:30

7

Submitter: danmark_ori

Bron: Realix

Update-historie

26-05 HWiNFO32/64 8.48 4
14-04 HWiNFO32/64 8.46 4
04-03 HWiNFO32/64 8.44 1
24-02 HWiNFO32/64 8.42 2
09-01 HWiNFO32/64 8.40 0
12-11 HWiNFO32/64 8.34 0
10-'25 HWiNFO32/64 8.32 0
06-'25 HWiNFO32/64 8.28 4
05-'25 HWiNFO32/64 8.26 2
04-'25 HWiNFO32/64 8.24 3
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HWiNFO32

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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sn3lders 14 januari 2025 11:57
Echt een fijn programma hwinfo, twee zaken mis ik nog:

Automatisch openen zoals de laatste keer is afgesloten. Blijft nu toch een hoop klikken met welke tabbladen je wel en niet wilt zien.

PSU info, wat het het totale energie verbruik van het systeem, de efficientie ed.
Dark @sn3lders14 januari 2025 12:20
Als je een PSU hebt die dit ondersteund, zoals de corsair ax-i en hx-i series met corsair link, dan zie je de gerapporteerde waardes ook in dit programma.
DieMitchell @sn3lders14 januari 2025 12:26
Hoe wil je de psu info meten? Of bedoel je bij die psus met een mini usb poort erop?
Dark @DieMitchell15 januari 2025 09:47
Inderdaad, dat is wat die genoemde corsair voedingen hebben. Cybenetics PMD wordt meen ik ook ondersteund, dit is losse zeer accurate meet-hardware. https://www.cybenetics.com/index.php?option=powenetics
metalmania_666 14 januari 2025 10:58
Fijn programma.
Ik gebruik het altijd bij mensen die ik help om te kijken wat hun hardware is
- peter - 14 januari 2025 11:24
Ja, ik ben ook groot fan. Heb de betaalde versie, en t is gewoon een hele fijne tool om even snel dingen te zien.
desalniettemin 14 januari 2025 11:41
Op MX Linux gebruik ik daarvoor Hardinfo2.

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