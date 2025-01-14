Mozilla heeft een update voor versie 134 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer hardwareversnelling voor HEVC-video's onder Windows toegevoegd, wordt de ecologische zoekfunctie Ecosia in meer talen ondersteund, waaronder in het Nederlands, en is de HTML-specificatie voor transient user activation beter geïmplementeerd, waardoor het minder vaak pop-ups die je wel wilt blokkeert. In versie 134.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed UI hangs happening on YouTube and Google Docs in some situations (Bug 1939295).

Fixed a startup crash affecting some users upgrading from Firefox 133 (Bug 1941134).

Fixed an issue where search engines selection menus and context menus could be broken if a user had previously reverted to an earlier version (Bug 1940533).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Fries)