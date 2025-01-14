Software-update: Mozilla Firefox 134.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 134 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer hardwareversnelling voor HEVC-video's onder Windows toegevoegd, wordt de ecologische zoekfunctie Ecosia in meer talen ondersteund, waaronder in het Nederlands, en is de HTML-specificatie voor transient user activation beter geïmplementeerd, waardoor het minder vaak pop-ups die je wel wilt blokkeert. In versie 134.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed
  • Fixed UI hangs happening on YouTube and Google Docs in some situations (Bug 1939295).
  • Fixed a startup crash affecting some users upgrading from Firefox 133 (Bug 1941134).
  • Fixed an issue where search engines selection menus and context menus could be broken if a user had previously reverted to an earlier version (Bug 1940533).

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 134.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 134.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 14-01-2025 19:08
25 • submitter: shaswin

14-01-2025 • 19:08

25

Submitter: shaswin

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

04-08 Mozilla Firefox 153.0.3 4
28-07 Mozilla Firefox 153.0.1 19
21-07 Mozilla Firefox 153.0 22
08-07 Mozilla Firefox 152.0.5 0
02-07 Mozilla Firefox 152.0.4 7
26-06 Mozilla Firefox 152.0.3 0
20-06 Mozilla Firefox 152.0.1 26
16-06 Mozilla Firefox 152.0 25
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
Meer historie

Lees meer

Mozilla Firefox

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Browsers Mozilla Firefox

Reacties (25)

-Moderatie-faq
25
25
19
1
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HollowGamer 14 januari 2025 19:11
Was dit een Google of Mozilla probleem? Ik vind YouTube zelfs met Chrome heel langzaam en log.
Genosha @HollowGamer14 januari 2025 19:13
Waarschijnlijk een probleem veroorzaakt door het programmeer werk van Google om gebruik van Firefox tegen te werken.
Jerryy @Genosha14 januari 2025 19:50
Bron?
R4gnax
@Jerryy14 januari 2025 20:16
Google heeft er een handje van over actief zaken te introduceren die Firefox frustreren of kapot maken.

De meest bekende hiervan is dat ze jarenlang YouTube hebben laten draaien op een niet-gestandardiseerde versie van de Web Components specificatie die alleen in Chromium ondersteund werd en die in andere browsers enkel middels een enorm resource-vretende JavaScript lijmlaag aan de praat te krijgen was.

De hele GSuite aan tools wordt al sinds de start geplaagd door kleine 'bugs' waarop features in Firefox stuk gaan. Wat Mozilla vervolgens aan Google moet rapporteren waarop ze steevast het antwoord: "oops, dat was niet de bedoeling - gaan we in de volgende release over een paar weken fixen." terug kregen. Dat gebeurde zo frequent dat Mozilla engineers er zelfs een koosnaampje voor verzonnen hebben en er later in de media over uit de band klapten.

De GCloud web-based tools worden in Firefox ook al sinds jaar en dag mank gehouden. Wat je in een aantal van de alledaagse logging tools al snel zult merken is dat als je deze in Firefox probeert te gebruiken, je te maken krijgt met vijf-dubbel geneste scrollbars die de UI tot een draak maken om te navigeren.

Het meest recente concreet geidentificeerde en geisoleerde geval is dat Google Youtube videos uit laat serveren op een manier welke subtiel zich niet aan de specificatie houdt. Op een manier die Chrome negeert, maar die specifiek enkel en alleen in Firefox zaken stuk maakt:
https://www.reddit.com/r/.../1djkdql/comment/l9b8xy8/

Tot nu dan, wellicht.
Want ook hier is het uitzonderlijk vreemd gedrag van Youtube wat specifiek gebouwd lijkt te zijn om in combinatie met het gebruik van FetchStreamReader door de Firefox-versie van uBlock Origin, tot een geheugenlek te leiden. Een double-whammy voor Google: zowel Firefox als de markt-leidende ad-blocker die niet naar Google wilde luisteren en niet de knie wilde buigen voor Web Manifest v3, frustreren.


Laat ik het zo zeggen:
als dit allemaal niet bewust zou zijn, dan hebben ze alsnog de schijn enorm - ENORM tegen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 14 januari 2025 20:20]

Calypso @R4gnax15 januari 2025 07:46
Ik snap je redenatie volkomen, en ik verdenk Google er ook regelmatig van. Er is alleen tot op heden geen enkel direct bewijs voor.

Overigens is dit gedrag heel erg afgekeken van die andere techreus Microsoft; behalve dat die de browser ervoor gebruikten deden ze het ook in het OS - vraag maar eens aan WordPerfect en Borland...
Jazco2nd
@Calypso15 januari 2025 09:35
Voor het dwarszitten van Firefox door Google is wel degelijk in het verleden hard bewijs geleverd. Ook dat Google het later weer ongedaan maakte. Ik dacht alleen dat dat betrekking had op Maps.
Harrie_ @Genosha14 januari 2025 19:31
Met een marktaandeel van minder dan 3% gaat Firefox een langzame dood tegemoet vrees ik. Jammer, ik ben zelf al jarenlang tevreden gebruiker van FF maar ik loop er steeds vaker tegenaan dat bepaalde features in websites niet of niet goed werken, terwijl ze dat in Chrome wel doen.
NeverSettle @Harrie_14 januari 2025 19:58
Marktaandeel van Firefox op de PC is 6%. Alle platformen bij elkaar is wel een stuk lager. Kijken we naar alleen smartphone webbrowsers dan heeft Firefox maar een marktaandeel van 0,5%. Komt voornamelijk doordat Samsung en Apple voor haar smartphones een eigen browser standaard hebben geïnstalleerd.
lenwar
@NeverSettle14 januari 2025 20:44
Op iOS waarschijnlijk omdat Firefox daar eigenlijk niets toevoegt. Het enige dat Firefox 'extra' heeft, is dat je een eigen zoekmachine kunt configureren. (ipv alleen de paar die Apple voor je heeft uitgekozen) en dat je je spullenboel kunt synchroniseren met je desktop. Het heeft geen extensies. (niet Mozilla z'n schuld uiteraard)

Safari is op iOS gewoon een prettige browser. Hij is minimalistisch en heeft extensies.
Ik heb op m'n telefoon geen reden om iets anders dan Safari te gebruiken, waar ik op m'n desktop wel een Firefox-fork (zonder de Mozilla-prut) gebruik.
HollowGamer @Harrie_14 januari 2025 21:53
Het is jammer, want ze waren in mijn ogen goed bezig: Lockwise, Relay, VPN (gebruik het zelf niet), Tor, etc.

Vervolgens komt er een nieuwe CEO die juist een hele andere koers wilt varen. Namelijk inzetten op ads met tracking (maar dan lokaal), precies dezelfde koers die Google wilt gaan doen.

Ik hoop echt dat Mozilla eens afscheid neemt van deze gasten, ze lijken elke keer de verkeerde te kiezen.

Deze vrouw gaat schijnbaar ook binnenkort genieten met wat tijd met de kids. Ze doet nu het voorwerk. Dat verhaal ken ik nog van onze Politie, daar was ook alleen het aflakken nodig..
Uruk-Hai @Harrie_14 januari 2025 21:57
Ik denk dat het pas echt gevaarlijk wordt voor Mozilla als de meest gebruikte desktop Linux distributies Firefox niet langer gaan meeleveren als hun standaard browser.
Genosha @Harrie_15 januari 2025 19:40
Dat marktaandeel heeft natuurlijk direct te maken met het feit dat mensen naar iets anders zoeken wanneer hun browser 'de simpelste dingen' niet goed kan uitvoeren. Als jou hagelslag niet meer aan je boterham blijft plakken, dan ga je ook opzoek naar andere margarine. Dus als je niet meer vloeiend Youtube videotjes kan bekijken ga je wat anders proberen, wat weer meer macht geeft aan Google (die verantwoordelijk is voor slechte prestaties binnen Firefox).
Jazco2nd
@HollowGamer15 januari 2025 09:33
Op welk OS?
Op Android heb ik de YouTube app uitgeschakeld en gebruik ik alleen Firefox om YouTube te kijken (icm extensies SponsorBlock en uBlock Origin). Dat is echt een verademing en werkt gewoon snel en responsief.
Daarnaast win je background playback ermee.

Op de desktop met Fedora 41 Silverblue (rebased naar uBlue OS base) werkt YouTube ook responsief en snel in Firefox.

Windows gebruik ik alleen voor werk en kijk ik zelden YouTube. Google Maps wel, dat gaat prima.
aveenhuysen 14 januari 2025 20:20
Wanneer komt FF nou eens met tabbladgroepen net zoals in Chrome of Edge dan zou ik zo overstappen, maar zelfs geen extensie te vinden die erbij in de buurt komt. Gemiste kans al las ik wel ergens dat het eraan komt. Wachten dan maar en kijken of het dezelfde functionaliteit heeft als in Chrome of Edge.
shady61 @aveenhuysen14 januari 2025 20:49
Ja precies, ik heb op Firefox ook vele extensies geprobeerd maar geen enkele komt bij die van Vivaldi in mijn geval. Workspaces met verticale tabgroepen die je zelf kunt benoemen, is een top feature.
Jazco2nd
@shady6115 januari 2025 09:36
Werkt hier prima met de Sidebery extensie. Verticale tabs, permanent tabs. Tab grouping en nog veel meer.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sidebery/
@aveenhuysen
shady61 @Jazco2nd15 januari 2025 19:26
Heb ik geprobeerd maar ik vond het niet zo goed en mooi als bij Vivaldi. Verder kun je de horizontale tabbladen niet uitschakelen waardoor je dubbele tabbladen hebt (kan geloof ik met custom CSS maar ik vind het de moeite niet waard).

Verder laat Vivaldi mij alle shortcuts van de browser aanpassen, iets dat ook niet zo makkelijk is aan te passen bij Firefox.
lenwar
@aveenhuysen14 januari 2025 20:45
Daar zijn toch extensies voor?
(ik vind het zelf verschrikkelijk werken die tab-groepen, maar dat is puur persoonlijk natuurlijk :) )
HollowGamer @aveenhuysen14 januari 2025 21:54
Dat zit er al in, ze hebben hiervoor ook die container groeps extensie dacht ik.
dvdmeer 14 januari 2025 20:48
Hopelijk fixen ze een keer de issues met Firefox en Youtube op de Mac. Het valt mij op dat na een dag gebruik Youtube totaal onbruikbaar wordt. Iedere actie is ongeveer 15-20 sec wachten, inclusief starten van een video.
Heb gemiddeld een 14 tabs open staan en zie het geheugengebruik gedurende de dag stijgen van 2 GB naar 12 GB en die neemt maar amper af met het sluiten van tabs dus denk dat er ook nog ergens wat memory leaks zijn.
De browser sluiten en weer opnieuw starten en alles is weer snel gedurende de dag. Het is overigens alleen Youtube die traag is want alle andere tabs zijn gewoon snel.
R4gnax
@dvdmeer14 januari 2025 21:31
Dat is misschien wel het geheugenlek icm uBlock Origin dat precies door deze Firefox patch release verholpen wordt. YouTube was namelijk de primaire site waar dit probleem optrad.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 14 januari 2025 21:31]

dvdmeer @R4gnax14 januari 2025 21:54
Ik hoop dat de update dit fixed. Heb in ieder geval de update geinstalleerd en zal het eens gaan monitoren de komende dagen.
William_H @R4gnax17 januari 2025 10:04
Volgens mij heb ik dat probleem ook gehad met veel tabbladen open hebben staan in LinkedIn.
Klojum 16 januari 2025 19:57
Nou... op Ubuntu 24.04 heeft Firefox heeft nog steeds z'n hikken met de Youtube-speler. "UI hangs" zien er uit als enorme lag met de YT-servers. Soms een fractie van een seconde, soms meer dan een seconde. 't Is nog even verderpuzzelen voor de Firefox devs.
William_H @Klojum17 januari 2025 10:05
Het vervelende is dus dat het niet de schuld is van de devs van Firefox, maar het pesterige gedrag van Google.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.