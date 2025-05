Versie 6.3.6 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in version 6.3.6: Back-propagated improvements and fixes from 6.4.1 beta and 6.4.2 beta releases: Compatibility with new OneDrive WebDAV interface. 2321 XML parser upgraded to Expat 2.6.3. Added new ap-southeast-5 AWS region. Bug fix: After delete operation is moved to background, some operations (notably editing) do not work anymore. 2319 Bug fix: Shift+Ctrl+P keyboard shortcut on Login dialog to open site in PuTTY without closing the dialog does not work. 2320 Bug fix: Hang when trying to open an inaccessible drive from drive drop down menu.

Translations completed: Danish, and updated: Belarusian.