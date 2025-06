Versie 6.3.1 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in version 6.3.1: Translation completed: Norwegian.

Bug fix: Badly encoded SFTP packet when renaming a file using SFTP version 5 and newer. 2259

Bug fix: Failure when trying to synchronize files by checksum on server that does not support it. 2260

Bug fix: Random hang/failure when closing FTP TLS 1.3 connection. 2261

Bug fix: Cannot use IPv6 literal as hostname on Login dialog. 2263