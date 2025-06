Versie 6.3.4 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in version 6.3.4: TLS / SSL core upgraded to OpenSSL 3.2.2.

/ core upgraded to OpenSSL 3.2.2. Translation updated: Belarusian, Danish and Russian.

Standalone executable installer can run over corrupted MSI installation. 2294

Support for up-to 16KB WebDAV cookies. 2289

Bug fix: Failure when trying to automate file synchronization by checksum on an SFTP server that does not support it natively. 2291

Bug fix: Remote panel does not refresh after “ZIP and Upload”. 2292