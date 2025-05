Versie 6.3.7 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in version 6.3.7: Translation completed: Belarusian.

TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 3.2.4.

Back-propagated fixes and improvements from upcoming 6.4.2 beta release: Added new ap-southeast-7 and mx-central-1 AWS regions. Bug fix: Failure when opening two SSH sessions at the same time. 2334 Bug fix: Tunneled session password is not remembered. 2335 Bug fix: Stray set command in source code package build script. 2340 Bug fix: Source code package build script exits parent cmd console on error. 2341