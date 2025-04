Versie 6.3.3 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in version 6.3.3: SSH core and SSH private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.81. It brings the following change: Security fix for CVE-2024-31497: NIST P521/ecdsa-sha2-nistp521 signatures are no longer generated with biased values of k. The previous bias compromises private keys. 2285 vuln-p521-bias

parser upgraded to Expat 2.6.2. Support for TortoiseMerge in Compare Files extension. 2279

Bug fix: File panel does not have focus after Login in Explorer interface. 2276

Bug fix: Failure when closing the last remote tab. 2283

Bug fix: Copy and paste to another application in Store installation sometimes does not work. 2284