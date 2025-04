Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 552.22 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Manor Lords en No Rest for the Wicked. Verder zijn er enkele problemen verholpen en laat de changelog nog twee problemen zien die wel al bekend zijn, maar waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS technology including Manor Lords which features support for DLSS Super Resolution. Further support for new titles includes the launch of No Rest for the Wicked.

PUBG: Game stability issues over extended gameplay on Intel 12th Gen platforms [4030936]

GeForce GTX 10/RTX 20 series: PC may randomly freeze when Windows Hardware-Accelerated GPU Scheduling and NVIDIA SLI are both enabled [4009884]

HTC Vive Pro 2: System crash with bugcheck after enabling VR HMD with multi-displays [4119187]