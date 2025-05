Realix heeft versie 8.22 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.22: Added NVIDIA GeForce RTX 5090 D.

Added enumeration of PCIe buses on ARM64.

Added monitoring of Cooler Master X Silent/Mighty series PSUs.

Added NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Added Latvian language (partial).

Added monitoring of MSI MEG Ai1600T PSU.

Fixed support of systems with >512 cores.

Changed port used to communicate with AMD SMU.

Added NVIDIA GeForce RTX 5070.

Fixed reporting of ReBAR status on NVIDIA Blackwell.

Fixed failing of RGB lightning on MSI RTX 50 series GPUs.

Enhanced sensor monitoring on MSI B840 series.