Realix heeft versie 8.04 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.04: Fixed stuck PresentMon values after terminating graphics application.

Enhanced detection of NCP8153x PWMs.

Always On Top setting is also applied to OSD Independent Window.

Enhanced reporting of connected USB device speed and connector type.

Added new Intel Battlemage, Melville Sound and Celestial models.

Enhanced support of next-generation AMD APUs.

Improved AMD SMU access synchronization.

Added support of Nuvoton NCT6701D.

Enhanced support of some next-generation ASUS systems.

Enhanced support of Intel Arrow Lake.

Updated launcher to pass arguments through.