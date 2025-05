Versie 24.4.2 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailboxbestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave zijn verbeteringen aangebracht in het indexeren van pdf-documenten.

Improved To increase the stability of PDF indexing, text extraction from PDF attachments has been moved into a separate process.