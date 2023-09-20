Software-update: MailStore Home 23.3

MailStore logo (75 pix)Versie 23.3 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. De changelog sinds versie 23.1 kan hieronder worden gevonden.

MailStore Home 23.3
  • Updated Docnet and PDFium 3rd party library to increase stability of PDF indexing.
MailStore Home 23.2
  • The MailStore logo shows the "by opentext" suffix.
  • Bump copyright to 2023.

MailStore Home

Versienummer 23.3.0.21972
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website MailStore
Download https://www.mailstore.com/en/products/mailstore-home/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-09-2023 17:39 5

20-09-2023 • 17:39

5

Bron: MailStore

Update-historie

15-01 MailStore Home 26.1.0 16
10-'25 MailStore Home 25.4.0 16
07-'25 MailStore Home 25.3.0 9
04-'25 MailStore Home 25.2.0 9
01-'25 MailStore Home 25.1.0 1
07-'24 MailStore Home 24.3.0 19
05-'24 MailStore Home 24.2.2 0
12-'23 MailStore Home 23.4.0 9
10-'23 MailStore Home 23.3.1 8
09-'23 MailStore Home 23.3 5
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MailStore Home

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Reacties (5)

-Moderatie-faq
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guillaume 20 september 2023 18:42
Sinds enkele versies zit er wel een "phone home" in, ongeacht je instellingen m.b.t. updates en telemetrie. Vraag me af wat daarmee verstuurd wordt.
willemb2 @guillaume22 september 2023 10:02
Hoe zie je dat? Als je Submission of anonymous usage data niet aangevinkt hebt zou het niet moeten gebeuren beweren ze hier. Als je Enable automatic update check aan hebt staan wordt er waarschijnlijk wel even verbinding gemaakt om jouw versienummer met dat op hun servers te vergelijken.
guillaume @willemb222 september 2023 18:37
Klopt, maar ik zie nog steeds communicatie met een CloudFlare-server in de eerste 3 seconden na het opstarten en 2 ACK packets bij het afsluiten. Ik kan helaas niet in de HTTPS-pakketjes kijken.

Het lijkt erop dat er geen data die kant op wordt gestuurd tijdens een back-up, maar ik vind het wel verdacht, zeker omdat OpenText echt een raar bedrijf is (probeer maar eens te achterhalen wat ze nou écht doen, zelfs werknemers weten het niet: https://old.reddit.com/r/..._less_can_someone_please/).

En ik kan helemaal niets nuttigs vinden over het zogenaamde "OpenText CyberSecurity", wat sinds enkele jaren in MailStore zou moeten zitten volgens een (op 't oog) random user die héél vreemd defensief reageert op mijn navraag: https://community.mailsto...ailstore-phones-home/3773
willemb2 @guillaume22 september 2023 20:53
O, dat is inderdaad een beetje verdacht. Tijd om naar een alternatief uit te kijken, ik ben toch aan het opschuiven naar Linux. Die overnames door Carbonite en OpenText waren me ontgaan. Dacht dat het nog steeds het goeiige Duitse bedrijfje was.

Wat een ontstellende hoop gebakken lucht op dat opentext.com. In de jaren '90 maakten ze als een van de eersten van die dashboards met bedrijfsgevens die de directie het gevoel moest geven dat ze vanuit hun luie stoel de zaak onder controle hebben. Ook een soort zoekmachine voor bedrijfsdata. Verschrikkelijk duur allemaal.
guillaume @willemb222 september 2023 21:42
Ja dat zoekmachine-gedeelte had ik ook al gelezen, maar zeer zeker niet kunnen deduceren van dat gebrabbel op de websites. Maar wat CyberSecurity al dan niet zou doen (en óf het wel daadwerkelijk in MailStore Home zit), daar heb ik totaal geen werkbare informatie over kunnen vinden.

Ja ik zou ook 't liefst een goed alternatief vinden. Een gewone mail-client voldoet nu eenmaal niet:
- Een IMAP-verbinding is sowieso geen optie
- In POP3-modus worden volgens mij de verzonden items niet meegepakt

Als je iets leuks vindt, dan hoor ik 't heel graag!

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