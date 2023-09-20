Versie 23.3 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. De changelog sinds versie 23.1 kan hieronder worden gevonden.

MailStore Home 23.3 Updated Docnet and PDFium 3rd party library to increase stability of PDF indexing. MailStore Home 23.2 The MailStore logo shows the "by opentext" suffix.

Bump copyright to 2023.