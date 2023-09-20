Versie 23.3 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. De changelog sinds versie 23.1 kan hieronder worden gevonden.
MailStore Home 23.3
MailStore Home 23.2
- Updated Docnet and PDFium 3rd party library to increase stability of PDF indexing.
- The MailStore logo shows the "by opentext" suffix.
- Bump copyright to 2023.