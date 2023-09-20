Adlice Software heeft versie 4.10.2.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 249 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. Sinds versie 4.10.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.10.2.0: Updated to core 6.12.2 UCheck: Added support for portable links Fixed performance issue in UCheck engine Fixes for UCheck portable detection / installation Updater 4.1.1, fixed some download links for portable versions Minor Fixes

Minor fix for settings revert to default

Added portable meta to cache serialization

UI changes (color, labels) for portable soft Changes in version 4.10.1.0: Updated to core 6.12.1-fix Fixed bad server URL (slower requests)

