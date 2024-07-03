Software-update: MailStore Home 24.3.0

MailStore Home logo Versie 24.3.0 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailboxbestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave is de zoekfunctionaliteit verbeterd.

New
  • The search function now supports searching for a list of alternative terms, similar to an OR-operation.

MailStore Home

Versienummer 24.3.0.22356
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website MailStore
Download https://www.mailstore.com/en/products/mailstore-home/
Bestandsgrootte 23,32MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-07-2024 12:21 19

03-07-2024 • 12:21

19

Bron: MailStore

Update-historie

15-01 MailStore Home 26.1.0 16
10-'25 MailStore Home 25.4.0 16
07-'25 MailStore Home 25.3.0 9
04-'25 MailStore Home 25.2.0 9
01-'25 MailStore Home 25.1.0 1
07-'24 MailStore Home 24.3.0 19
05-'24 MailStore Home 24.2.2 0
12-'23 MailStore Home 23.4.0 9
10-'23 MailStore Home 23.3.1 8
09-'23 MailStore Home 23.3 5
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MailStore Home

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Reacties (19)

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Technoid 3 juli 2024 14:01
Iemand een tip hoe je dit op een netwerk share kan draaien?
billyjk @Technoid3 juli 2024 14:07
zie mijn reactie hierboven: portable versie kiezen, installeren op een ondersteunde locatie en dan kopieren naar een netwerk share.
Technoid @billyjk3 juli 2024 14:15
Dat werkt dus niet, dan krijg je een foutmelding bij het openen ondanks dat het als netwerkschijf gemount is. Jou verhaal gaat ook over OneDrive, dat is een cloud dienst.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 16:45]

billyjk @Technoid3 juli 2024 14:19
Ik heb het zelf ook even geprobeerd. Werkt inderdaad niet. Zou best kunnen dat ik daar zelf ook tegen aan liep (gebruik het al een paar jaar), op onedrive werkt het wel. Misschien is dat een optie voor je?
Technoid @billyjk3 juli 2024 14:22
Helaas is dat geen optie, ik heb geen OneDrive of andere cloud opslag dienst, daar is de NAS voor :)

Misschien eens onderzoeken of er een soortgelijk programma is als MailStore.
webside007 @Technoid3 juli 2024 14:30
Mailstore Server kan dit wel (kost wel wat)
Technoid @webside0073 juli 2024 14:32
Ja die zag ik ook maar moet je gelijk voor 5 gebruikers afnemen, erg spijtig.
Ga natuurlijk niet betalen voor 4 extra gebruikers die er niet zijn.

Ik zag net nog Mail Backup X https://www.mailbackupx.com/mail-backup-x-personal-edition/

Misschien is dat wat qua alternatief, het hoeft ook niet gratis.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 16:45]

Heineken01 @Technoid3 juli 2024 17:13
Wat je kan doen, is lokale map gebruiken en die via de Synology Drive / Sync weer laten syncen naar je NAS. Of af en toe met de hand naar je nas copieren / scriptje?
Technoid @Heineken014 juli 2024 10:22
Ja dat is zeker een optie maar het punt waar ik vooral mij altijd aan hou is mijn PC zo schoon mogelijk houden als mogelijk.
Bied 3 voordelen

- Alles op 1 centrale plek
- Bijna geen data lokaal dus geen backup nodig van elk apparaat
- Op meerdere devices bij alle data
edwin.van.eck 3 juli 2024 12:40
Ik gebruik Mailstore Home al een hele tijd. Met name het zoeken in mails werkt hier goed. Als mailclient gebruik ik Postbox, maar daar is de zoekfunctie niet goed.
ArnieNFW 3 juli 2024 12:55
Bedankt dat jullie je ervaringen delen, zonder die had ik gewoon doorgeklikt. Dit klinkt echter zeer interessant!
The-dragon 3 juli 2024 17:02
Is er een alternatief dat je zelf kan hosten op een homeserver?
webside007 3 juli 2024 12:32
wie gebruikt dit? Graag ervaringen delen aub
billyjk @webside0073 juli 2024 12:40
Ik gebruik het als backup van Gmail.
Eens in de zoveel tijd draai ik dit programma en kopieer alle berichten ouder dan 4 jaar, die ik daarna laat verwijderen uit de mailbox. Zo blijf ik onder 15gb. Ik gebruik overigens de portable versie in OneDrive. Zo kan ik overal bij mijn oude mail indien nodig.
icecreamfarmer @billyjk3 juli 2024 13:13
Dat is een goed idee. De portable versie wordt goed ondersteund?
billyjk @icecreamfarmer3 juli 2024 14:06
Bij mij werkt het prima. Officieel wordt een installatie op een cloudservice afgeraden maar ik heb nog geen probleem gehad. Werkt zo vanuit 3 locaties goed.
Voor de installatie kies je eerst een ondersteunde locatie en verplaatst dan de portable file en folder naar de locatie waar je het programma wilt hebben. Update werkt hetzelfde: portable laten installeren naar een ondersteunde locatie en daarna alleen de executable kopieren. De data van de vorige versie wordt automatisch gevonden.
Heineken01 @billyjk3 juli 2024 17:12
Ik gebruik dezelfde constructie, maar dan met Hotmail/Outlook.com en Onedrive waar het wordt opgeslagen. Ik gebruik het als Offsite backup en handig soms met zoeken.
Waar ik wel al ruim 6-9 maanden tegen aanloop is dat de verbinding naar Hotmail/Outlook.com niet lekker loopt, fout dat hij de server niet kan vinden of het wachtwoord (app password) niet juist is. Ik heb een batch file gemaakt die elke 20 seconden de synchronisatie uitvoert van de mail en na een x-aantal keer loopt hij er uiteindelijk wel doorheen. Dit kan 5x zijn of 30x, geen touw aan vast te knopen.

Als App password komt te vervallen in Hotmail/Outlook.com kan ik het waarschijnlijk niet meer gebruiken, aangezien in ik Hotmail/Outlook.com geen OAuth of App registratiie kan doen, zoals je wel in Office365 kan.
Yeebo @webside0073 juli 2024 12:38
Hierzo, maar alleen voor het archieven van data of op een manier het verhuizen van mail (denk o.a. aan het verhuizen tussen providermail als mij dat wel eens wordt gevraagd).
Williams123 @webside0074 juli 2024 12:16
Ik draai het op een Windows VM. ik heb best veel email accounts. Wat is dus gedaan heb is een powershell script gemaakt die het programma op start daardoor word alle accounts gelinkt aan deze installatie geupdate. en dan na een X aantal minuten sluit powershell het programma af.
Dan heb ik een taak aangemaakt welke de powershell script opstart elke uur opstart.
Dit heb ik voor 3 installaties gedaan zodat ik al de email accounts onder beheer kan backuppen.

Draai ook nog andere programmas op deze VM welke op mijn server staat dus hij draait niet alleen mailstore home.

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