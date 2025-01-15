Versie 25.1.0 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailboxbestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave is ondersteuning voor oudere versies van de databasesoftware Firebird komen te vervallen en zijn de componenten van derden waar het programma gebruik van maakt bijgewerkt.

Improved Support for Firebird 3 and 2.5 has been removed to be independent of outdated Microsoft C++ runtime libraries.

Updated 3rd party libraries.