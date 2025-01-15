Software-update: MailStore Home 25.1.0

MailStore Home logo Versie 25.1.0 van MailStore Home is uitgekomen. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2019, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect of MDaemon, online accounts zoals Gmail en mailboxbestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave is ondersteuning voor oudere versies van de databasesoftware Firebird komen te vervallen en zijn de componenten van derden waar het programma gebruik van maakt bijgewerkt.

Improved
  • Support for Firebird 3 and 2.5 has been removed to be independent of outdated Microsoft C++ runtime libraries.
  • Updated 3rd party libraries.

MailStore Home

Versienummer 25.1.0.22653
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website MailStore
Download https://www.mailstore.com/en/products/mailstore-home/
Bestandsgrootte 18,91MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 15-01-2025 16:47 1

15-01-2025 • 16:47

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Bron: MailStore

Update-historie

15-01 MailStore Home 26.1.0 16
10-'25 MailStore Home 25.4.0 16
07-'25 MailStore Home 25.3.0 9
04-'25 MailStore Home 25.2.0 9
01-'25 MailStore Home 25.1.0 1
07-'24 MailStore Home 24.3.0 19
05-'24 MailStore Home 24.2.2 0
12-'23 MailStore Home 23.4.0 9
10-'23 MailStore Home 23.3.1 8
09-'23 MailStore Home 23.3 5
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MailStore Home

geen prijs bekend

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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Heineken01 15 januari 2025 18:30
Had gehoopt dat ze eindelijk implementatie zouden hebben voor verbinden met Outlook.com nadat Microsoft in oktober 2024 de legacy login had gestopt.

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