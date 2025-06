Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.7.2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AudioSplitter Fixed reading pictures from ID3v2.3. FLVSplitter Fixed video frame size detection for some FLV files. MPCVideoDec VVC decoding now uses the VVdeC decoder.

The "Disable DXVA for SD (H.264)" setting for vertical videos has been fixed.

Fixed decoding of some VP9 videos.

Fixed decoding of some interlaced H.264 videos.

Added validation of HDR metadata.

Added support for HEVC video received from WM ASF Reader. Player Playback speed can now be changed in 1% increments.

When saving only audio from YouTube, add cover art to the audio file using the available FFmpeg.

Added timeout time setting when receiving data from the network. Installer MPC Video Renderer 0.8.3 is included in the installer. Updated translations Hungarian translation (by mickey)

Chinese (Simplified) translation (by wushantao)

German translation (by Klaus1189)

Turkish translation (by cmhrky)

Italian translation (by mapi68)

Spanish translation (by IPeluchito)

Japanese translation (by tsubasanouta)

Dutch and Chinese (Traditional) translation (by beter) Updated libraries: ffmpeg git-n7.1-dev-1050-g2c38ca3d37

Little-CMS git-lcms2.16-59-g2daf5c5

MediaInfo git-v24.05-gd9ba2b6c

rapidjson git-v1.1.0-752-gab1842a2

vvdec git-v2.3.0-5-gffe3010