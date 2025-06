In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.5 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updates: Updated LAV Filters to version 0.79.2-19-g2bf67

Updated MPC Video Renderer to version 0.8.6.2282 Changes/additions/improvements: The "Default Style" subtitle option has been renamed to "Override Default Style". Hopefully it should be more clear now what it does. It now also only affects the style named "Default" and a second option has been added to override all embedded styles of a subtitle (SSA/ASS format). The setting has also been reset (default = disabled) because too many dumb people change options that they do not understand and then complain that things do not work as expected. Just to be very clear: this option should remain unchecked if you want subtitles to render correctly and as intended by its creator.

Mouse settings have been moved from Keys options page to a new Mouse options page. Mouse related settings have been reset.

The modern volume slider now scales along with the toolbar buttons. Fixes: Several small fixes and improvements.