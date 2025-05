In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.4.0 is uitgekomen en de opvallendste verandering is dat de afspeel- en pauzeknop zijn samengevoegd tot een enkele knop.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.79.2-27-gd98fc

Updated MPC Video Renderer to version 0.9.3.2363 Changes/additions/improvements: Merged play/pause into a single visible button. Fixes: Fixed rare crash on certain PGS subtitles with negative position value.

Several small fixes and improvements.