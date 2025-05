De Mozilla Foundation heeft versie 128.7 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. Thunderbird is beschikbaar in twee verschillende versies, die beide als stabiel worden aangeduid. De eerste is nieuwer, wordt vaker voorzien van nieuwe functionaliteit en wordt als Release-versie aangeboden; de andere, die van extra lange ondersteuning wordt voorzien, wordt voornamelijk van bugfixes en stabiliteitsverbeteringen voorzien.

In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht: