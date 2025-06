Versie 7.0.65 van Postbox is uitgekomen. Dit is de laatste uitgave van deze e-mailclient voor Windows en macOS, want het is overgenomen door eM Client. Heb je een licentie voor Postbox dan kun je voor het einde van dit jaar met korting een licentie van eM Client aanschaffen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Postbox 7.0.65 Maintenance release for Postbox EOL