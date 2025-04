Versie 7.0.57 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Een levenslange licentie kan voor 39 dollar worden aangeschaft. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in Postbox version 7.0.57: Implemented change to use external browsers for OAuth2 authentications

Added the "Send Later" command (which drops messages into the Outbox instead of sending them immediately) to the Send button for newly composed messages