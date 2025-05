Versie 7.0.58 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Een levenslange licentie kan voor 49 dollar worden aangeschaft. In deze uitgave is een probleem met het inloggen in Yahoo-accounts verholpen.

Changes in Postbox version 7.0.58: Hotfix to address an authentication issue with Yahoo accounts