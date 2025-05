Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 560.81 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor het spel Hunt: Showdown 1896. Verder zijn er enkele problemen verholpen en laat de changelog nog een probleem zien die wel al bekend is, maar waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS technology including Hunt: Showdown 1896 featuring DLSS Super Resolution.

[Farming Simulator 22] Game may crash when loading on GeForce RTX 30/40 series with 560.70 driver [4751153]

[GeForce Experience/NVIDIA App] If GPU utilization gets stuck at 0% within Performance overlay, games may display stutter [4720547]

Full range of refresh rates not available on same monitors [4752570]

NVIDIA Container showing high CPU utilization [4745922]