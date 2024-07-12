KPN-klanten met iPhone 11 of 12 melden sinds begin juni 4G- of 5G-storing

Meerdere KPN-klanten met een iPhone 11 of 12 zeggen slecht tot niet te kunnen verbinden met 4G- of 5G-netwerken. Klanten krijgen of Edge te zien, of ondervinden een langzame 4G/5G-verbinding. KPN zegt de problemen te onderzoeken en biedt sinds deze week compensatie aan.

Gebruikers zeggen op Gathering of Tweakers en KPN's eigen forum sinds begin juni verbindingsproblemen te ondervinden met een iPhone 11 of 12 op het netwerk van KPN. De telefoon geeft aan een 4G- of 5G-verbinding te hebben, maar de gebruikers ervaren een trage verbinding. Bij andere gebruikers schakelt het toestel automatisch terug naar Edge of 2G.

Getroffen klanten krijgen van KPN het advies het toestel uit en vervolgens weer aan te zetten en de netwerkinstellingen te herstellen. Mocht dit niet helpen, dan adviseert KPN deze klanten contact op te nemen met de telefonische klantenservice.

Enkele klanten geven aan ook op andere toestellen, zoals Android-smartphones, last hebben van verbindingsproblemen. Het merendeel van de klanten lijkt echter een iPhone 11 of 12 te hebben. Overigens heeft de iPhone 11 geen 5G.

KPN zegt tegen Tweakers bekend te zijn met het probleem, maar dat het nog niet bekend is wat het probleem is. De provider zegt verder dat het aantal klachten 'hoger' is dan normaal, 'maar niet significant hoger'. "Wel genoeg reden tot nader onderzoek", zegt de woordvoerder. De provider zegt ook dat de telefoon 'na een tijdje' vanzelf weer terugschakelt naar 4G of 5G en dat klanten dus niet voortdurend overlast ervaren. KPN biedt sinds woensdag 10 juli compensatie aan, waarbij het abonnementsgeld wordt vergoed. Klanten moeten zich hiervoor wel eerst bij KPN hebben gemeld. De klanten die compensatie krijgen, worden sinds woensdag per sms hierover geïnformeerd. Nog niet alle klanten zijn geïnformeerd; de provider stuurt vrijdag ook nog sms-berichten naar getroffenen.

De storing treft niet alleen KPN-klanten, maar ook klanten van providers die gebruikmaken van KPN's netwerk. Virtuele providers en klanten met een buitenlands abonnement die in Nederland roamen op het KPN-netwerk, kunnen dus ook last hebben van de storing. KPN zegt samen met de toestelleverancier te werken aan een oplossing en biedt zijn excuses aan.

De storing is volgens KPN niet gelinkt aan de storing van 2022, toen klanten drie maanden lang vergelijkbare verbindingsproblemen hadden. De provider gaf een deel van de getroffen klanten na drie maanden een iPhone 12 als oplossing. Toen waren in ieder geval 100 tot 150 klanten getroffen door de verbindingsproblemen.