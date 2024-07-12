KPN-klanten met iPhone 11 of 12 melden sinds begin juni 4G- of 5G-storing

Meerdere KPN-klanten met een iPhone 11 of 12 zeggen slecht tot niet te kunnen verbinden met 4G- of 5G-netwerken. Klanten krijgen of Edge te zien, of ondervinden een langzame 4G/5G-verbinding. KPN zegt de problemen te onderzoeken en biedt sinds deze week compensatie aan.

Gebruikers zeggen op Gathering of Tweakers en KPN's eigen forum sinds begin juni verbindingsproblemen te ondervinden met een iPhone 11 of 12 op het netwerk van KPN. De telefoon geeft aan een 4G- of 5G-verbinding te hebben, maar de gebruikers ervaren een trage verbinding. Bij andere gebruikers schakelt het toestel automatisch terug naar Edge of 2G.

Getroffen klanten krijgen van KPN het advies het toestel uit en vervolgens weer aan te zetten en de netwerkinstellingen te herstellen. Mocht dit niet helpen, dan adviseert KPN deze klanten contact op te nemen met de telefonische klantenservice.

Enkele klanten geven aan ook op andere toestellen, zoals Android-smartphones, last hebben van verbindingsproblemen. Het merendeel van de klanten lijkt echter een iPhone 11 of 12 te hebben. Overigens heeft de iPhone 11 geen 5G.

KPN zegt tegen Tweakers bekend te zijn met het probleem, maar dat het nog niet bekend is wat het probleem is. De provider zegt verder dat het aantal klachten 'hoger' is dan normaal, 'maar niet significant hoger'. "Wel genoeg reden tot nader onderzoek", zegt de woordvoerder. De provider zegt ook dat de telefoon 'na een tijdje' vanzelf weer terugschakelt naar 4G of 5G en dat klanten dus niet voortdurend overlast ervaren. KPN biedt sinds woensdag 10 juli compensatie aan, waarbij het abonnementsgeld wordt vergoed. Klanten moeten zich hiervoor wel eerst bij KPN hebben gemeld. De klanten die compensatie krijgen, worden sinds woensdag per sms hierover geïnformeerd. Nog niet alle klanten zijn geïnformeerd; de provider stuurt vrijdag ook nog sms-berichten naar getroffenen.

De storing treft niet alleen KPN-klanten, maar ook klanten van providers die gebruikmaken van KPN's netwerk. Virtuele providers en klanten met een buitenlands abonnement die in Nederland roamen op het KPN-netwerk, kunnen dus ook last hebben van de storing. KPN zegt samen met de toestelleverancier te werken aan een oplossing en biedt zijn excuses aan.

De storing is volgens KPN niet gelinkt aan de storing van 2022, toen klanten drie maanden lang vergelijkbare verbindingsproblemen hadden. De provider gaf een deel van de getroffen klanten na drie maanden een iPhone 12 als oplossing. Toen waren in ieder geval 100 tot 150 klanten getroffen door de verbindingsproblemen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 13:55
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12-07-2024 • 13:55

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Reacties (130)

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Sorcerer8472
12 juli 2024 15:40
In het KPN-topic speculeert men over dat dit wellicht begonnen is toen KPN band 1 begon in te zetten voor 5G ipv 4G. Dat deed men rond de tijd dat de problemen begonnen namelijk.
Hmmbob @Sorcerer847212 juli 2024 17:25
Die switch was (voor de meeste regio's) op 22 mei: toen heeft KPN 4G2100 uitgezet en 5G2100 aangezet.

De eerste klachten van iPhone gebruikers kwamen snel daarna, om 4 juni de eerste melding in dat topic
remyz @Hmmbob12 juli 2024 20:42
Interessant, die datum van 22 mei. Want in de SMS die KPN aan getroffen klanten stuurt (ik ben daar ook een van) staat dat ze, als het probleem opgelost is, abonnementsgeld vanaf 23 mei vergoeden.
wootahH @Hmmbob13 juli 2024 22:57
Samsung A52s van mijn vriendin had er ook last van.
Had tijdelijk 5g maar uitgezet, volgens mij nu geen issues meer zonder 5g
Goossebumps 12 juli 2024 14:50
Ik werk al jaren in een telefoonwinkel. Deze problemen zijn inderdaad sinds de aangegeven tijd al weer terug bij deze toestellen. Bijna elke klant die nog een iPhone 11 of 12 in gebruik heeft en KPN heeft krijgt hier last van in onze omgeving.

In 2022 waren deze problemen ook al aanwezig en hier word aangegeven dat het om een 100 a 150 klanten gaat, maar bij ons in de winkel hebben we al meer dan 100 klanten met dit probleem moeten helpen dus ik ga er vanuit dat er nog veel meer KPN klanten echt last van hebben gehad.
sjhgvr @Goossebumps12 juli 2024 23:14
Hoe zijn deze klanten geholpen door jullie?
NitSuA @sjhgvr13 juli 2024 17:17
Hoe ik in iedere geval ‘geholpen’ ben was door het probleem te ontkennen en te zeggen dat ik keer op keer m’n netwerkinstellingen moest herstellen. In mijn ervaring bestond probleem volgens KPN niet, ik ben echt keer op keer tegen muren aan gelopen, ontzettend frustrerend.

[Reactie gewijzigd door NitSuA op 22 juli 2024 13:20]

Tenaya @NitSuA13 juli 2024 21:35
Dat van het kastje naar de muur/winkel sturen door KPN heb ik veel gelezen de afgelopen weken. Persoonlijk vind ik het ook jammer dat Tweakers hier zo laat mee komt. Tuurlijk, het is weinig nieuwswaarde en als de omvang nog beperkt lijkt weinig interessant, maar jullie mogen wat mij betreft wat meer de journalist uithangen. 18 juni heb ik jullie al getipt, dus met wat uitzoekwerk hadden jullie heel wat mensen eerder op de hoogte kunnen stellen, de urgentie bij KPN kunnen vergroten (en daarmee een uitspraak als “we vergoeden de kosten van je abonnement vanaf 23 mei als het probleem gefixt is” kunnen ontlokken) en daarmee een hoop frustratie kunnen voorkomen. Maar goed, de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij KPN en ik ben blij dat dit artikel er alsnog is gekomen.
AuteurHayte Redacteur @Tenaya15 juli 2024 08:59
Zoveel interessante onderwerpen, zo weinig tijd ;) Dit had ik inderdaad al eerder op de radar, maar toen leek het aantal klanten nog beperkt te zijn. Daarom had ik er eerder nog niks mee gedaan. Storingen bij providers zijn helaas niet per se super duper uniek en de KPN-woordvoerder gaf toen ook aan dat het aantal klachten niet enorm was. Maar omdat we er nog steeds submits over binnen kregen en de storing maar bleef voortduren, vond ik het wel eens tijd om er nog een keer naar te kijken. En toen verscheen het nieuwsbericht :)
BoekaBart @NitSuA13 juli 2024 20:33
Idem destijds in 2022 - veel simkaartwissels en gedoe later - we hebben uiteindelijk de foute conclusie getrokken dat het aan onze iPhone 11 lag, en (veel te vroeg) een nieuwe 13 of 14 gekocht. En nu heb ik het met mijn eigen iPhone 12.
PdeBie 12 juli 2024 14:00
Ah dus toch! Heb zelf een iPhone 12 Pro en laatst had ik ook een E rechtsbovenin. Reboot was voldoende, maar heb het nu al drie meer moeten doen wat irritant wordt.

Hoop dat er een definitieve fix komt.
Luxx @PdeBie12 juli 2024 14:03
Mijn iphone 12 Mini heeft dit de laatste 2-3 maanden ook met enige regelmaat... ik dacht al dat het toestel 'oud' wordt.
twkr18526 @Luxx12 juli 2024 16:33
Zelfde probleem met de iPhone 12 Max. De verbinding viel ook steeds weg, terwijl ik aan het bellen was met KPN om dit probleem te bespreken.

Vreemd genoeg belt KPN dan niet terug, als de verbinding verbroken wordt door slecht bereik en moet je via chat in de MijnKPN app opnieuw een gesprek aanvragen. Daar zien ze idd dat de verbinding met de vorige medewerker is besproken. Ze sms’en ze binnen 14 dagen terug, zeggen aan een tegemoetkoming plan te werken - wat dat ook is.
signslave @Luxx12 juli 2024 16:44
Dacht ik ook.
Hij springt op E.
Internet doet het niet meer en je kunt ook niet meer gebeld worden.
Meerdere keren gehad in de afgelopen weken.
Ben je gewoon onbereikbaar.
tvtech @signslave12 juli 2024 17:12
Hier ook bij mijn vrouw. KPN community heeft er ook een thread over. Toch maar gebeld met de klantenservice om ze een beetje achter hun broek te zitten. Echter nog geen compensatie sms ontvangen.

Laatst stond ze in de Lidl en kon ze de korting app niet gebruiken vanwege de E, waardoor we dus een flinke korting misliepen. Normaal is daar gewoon voldoende bereik.
Carlos0_0
@tvtech12 juli 2024 17:38
Lidl heeft als het goed is ook wifi, werkt ook prima tenminste in de 2 winkels bij mij :).
tvtech @Carlos0_012 juli 2024 21:31
Klopt maar als je gewoon even je boodschappen haalt en normaal altijd gewoon 5G hebt en data zat dan ga je niet overal maar verbinden met openbare wifi. Ik zelf doe dat sowieso nooit.
signslave @tvtech13 juli 2024 10:05
Bij de klanten service ( vorige week ) doen ze net alsof er niets aan de hand is.
Je wordt gewoon naar hulp pagina's gestuurd.
Maar ik heb gelezen dat er wat mee is... oh ja. naar weer lnag in de wacht...
Er wordt aan gewerkt.
tvtech @signslave13 juli 2024 21:41
Dat was bij mij niet zo omdat ik gelijk over de community begon. Daarop kon hij niets anders zeggen dat ze ermee bezig zijn.
johnnijm @PdeBie12 juli 2024 14:34
Ik dacht eerst dat het aan de locaties lag, maar de dekkingskaart van KPN zegt 4G en 5G te bieden. Ook een E in de display op een iPhone 12 Pro. Sinds een week of zo. Nog niet herstart, aangezien het verder overal goed lijkt te gaan. Wellicht een verschil in masten?
tvtech @johnnijm12 juli 2024 17:13
Ja het schijnt vooral voor te komen bij het wisselen van mast.
Dutch PCBuilds @PdeBie12 juli 2024 14:04
Ik dacht al die tijd dus dat het aan mijn toestel lag, leeftijd oid. Maar niet dus. Vliegtuigstand of reboot leek soms te helpen inderdaad maar is nooit de gewenste oplossing.
NitSuA @Dutch PCBuilds14 juli 2024 08:44
Dat snap ik want dat was ook het verhaal dat KPN tegen iedereen zei.
J.f.rey @PdeBie12 juli 2024 14:31
Vliegtuigstand aan en uit is sneller en werkt ook...
PdeBie @J.f.rey12 juli 2024 16:08
Ah top. Goed om te weten.
Iruk1981 @PdeBie12 juli 2024 14:33
Ik had hetzelfde gevoel. Ik heb het vooral als ik op mijn werk aan kom. Uit en aan helpt en dan kan ik de rest van de dag door.

Wel een beetje Deja vu gevoel

https://tweakers.net/nieu...blemen-iphone-12-aan.html
HollowGamer 12 juli 2024 14:06
Het is niet alleen de iPhone, ook hier problemen met mijn Google Pixel en schakelen tussen 4G/5G.
D3F @HollowGamer12 juli 2024 14:11
4G naar 5G is niet zo'n probleem. Ervaar zelf het probleem (met een iPhone 12 Pro Max) waar dit artikel over gaat en moet zeggen dat Edge vroeger leuk was, maar als ik nu 's ochtends in de auto Waze instel op Edge omdat hij weer is teruggeschakeld, merk je hoe rooskleurig je naar het internet van vroeger keek. Route ophalen duurt een minuut, als hij het al doet. En probeer maar niet om muziek af te spelen of Spotify te openen, want albumcovers laden gaat al traag.
HollowGamer @D3F12 juli 2024 14:21
Ja, dat ervaar ik dus ook. :/
Hij gaat van 4G/5G naar Edge, dan knalt hij er soms helemaal uit, om vervolgens weer terug te komen op 4G/5G.

Als een leek zou ik zeggen dat het aan de energiebesparing mode ligt van de masten, aangezien het opvallend veel gebeurt op bepaalde vaste momenten. Maar ben totaal geen insider, dus wellicht is het totaal iets anders.
TheVivaldi @HollowGamer12 juli 2024 21:21
-laat maar; stond al in het artikel-

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:20]

Miglow 12 juli 2024 14:08
Ik heb sinds deze week dat mijn internet ineens weg is, dan van 5G naar 4G of terug, danwel mobiele data uit en aan waarna het weer werkte. KPN gebeld, die gaf aan dat als het geen iPhone is, het klinkt als een rotte simkaart icm overspringen van mast naar mast. Vandaag nieuwe sim geïnstalleerd en zal volgende week wel merken of het beter is nu.

Poco X6 Pro 5G

[Reactie gewijzigd door Miglow op 22 juli 2024 13:20]

RobbyTown 12 juli 2024 14:31
Zelf geen iPhone maar bij Simyo forum (KPN netwerk) kwamen de klachten ook al. Je kreeg dan als antwoord update je iOS terwijl er bij KPN al een topic liep met de nodige info.

Niet iedereen lijkt er last van te hebben. Vriendin en de kant van de fam z'n beetje iedereen iPhone 11 en 12 nog geen klachten gehoord.
kamerplant @RobbyTown12 juli 2024 17:15
Als iemand het niet weet, dan is het antwoord nooit “ik weet het niet”, maar “update de laatste versie”. Echt dat valt me vaak op. Sneu.
aikebah @kamerplant13 juli 2024 14:50
Zolang ze dat nog niet gedaan hebben is dat ook de beste eerste respons. Want bij vrijwel iedere update zijn er de nodige obscure fouten die verholpen zijn.
Bij een telefoon zou ik overigens verwachten dat de meeste gebruikers al op die nieuwste versie zitten (tenzij die nog maar heel recent is uitgekomen) omdat meestal OS-updates uitrollen op automatisch staat.
dinoballz 12 juli 2024 14:35
Hm, mijn vriendin heeft een nagenoeg nieuwe Samsung S20 FE en heeft geregeld geen netwerk. Als het een netwerk issue is zou het dus niet per sé Apple-specifiek hoeven zijn.
RobbyTown @dinoballz12 juli 2024 14:37
Klopt. Staat in het artikel.
Enkele klanten geven aan ook op andere toestellen, zoals Android-smartphones, last hebben van verbindingsproblemen. Het merendeel van de klanten lijkt echter een iPhone 11 of 12 te hebben. Overigens heeft de iPhone 11 geen 5G.
Loft 12 juli 2024 15:02
Buurman melde dit een week geleden al bij KPN met een iphone 12 pro.
Antwoord van KPN destijds. Wij updaten het netwrrk conform international standaarden, dit ligt aan Apple, zij gebruiken niet de officiele standaarden en we kunnen (en willen) u niet helpen.

Hij heeft direct een iphone 15pro gekocht, ivm afhankelijkheden van werk. Geen idee of hij nog met KPN in gesprek is, maar echt service gericht was het niet. Misschien als veel tweakers zich melden dan KPN wel in beweging komt.
TheVivaldi @Loft12 juli 2024 21:22
Wat raar dat ze zeggen dat het aan Apple ligt. Je zou op zijn minst verwachten dat ze zeggen “we gaan dit uitzoeken en komen er bij u op terug”.
Jellep3tje @TheVivaldi29 juli 2024 14:03
Ik werk in de Apple gespecialiseerde retail, de KPN winkel verderop weet maar al te goed Apple de schuld te geven en daarmee iedereen naar ons door te sturen. Geeft op dagelijkse basis veelal interessante conversaties en situaties met veel frustraties.

Ook KPN-gelieerde netwerken geven veel problemen bij gebruikers.
mwa 12 juli 2024 15:23
Dus toch! Hier hebben we ook een iPhone 12 in het gezin (met KPN) en speelt dit ook al sinds enkele maanden. Ik dacht eerst aan een brakke sim, maar niet dus..
BeZaX 12 juli 2024 15:30
Oh… dit verklaart een hoop! Ik heb een 12 Pro en ook al sinds een tijdje problemen. Vond het zo gek dat ik dichtbij een telefoonpaal ben en toch Edge bereik had. Ik was al aan gissen naar een mogelijke oorzaak.

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