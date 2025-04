Sommige iPhone 11-gebruikers hebben sinds juli verbindingsproblemen met KPN

Een deel van de iPhone 11-gebruikers zegt sinds eind juli verbindingsproblemen te hebben met het netwerk van KPN. De gebruikers klagen over trage tot niet werkende 4G-verbindingen en zeggen niet te kunnen bellen. KPN erkent het probleem en zegt aan een oplossing te werken.

KPN zegt tegen Tweakers dat 'een selecte groep/batch van het genoemde toesteltype' problemen ervaart met 'de kwaliteit van het bellen en internetten'. Op het KPN-forum zeggen tientallen gebruikers sinds eind juli verbindingsproblemen te ervaren, waardoor apps traag tot niet laden. Bij sommige gebruikers werkt 4G überhaupt niet en komt er alleen een EDGE-verbinding tot stand. Het probleem doet zich ook voor bij klanten van andere providers die het KPN-netwerk gebruiken.

Het gaat alleen om de reguliere iPhone 11, met de iPhone 11 Pro-modellen lijken geen problemen te zijn. Wat het probleem is en wanneer dit is opgelost, is niet duidelijk. KPN zegt in contact te zijn met 'de leverancier van het toestel'. Sommige gebruikers zeggen dat het herstellen van de netwerkinstellingen het probleem oplost, maar anderen geven aan dat het probleem daarna weer terugkeert. Klanten die overstappen naar het T-Mobile- en het Vodafone-netwerk zeggen daarna geen problemen meer te hebben. Tweakers heeft Apple vragen gesteld over het probleem.

Klanten van KPN krijgen compensatie van het bedrijf. De abonnementskosten vanaf 20 juli tot aan het probleem is opgelost, worden kwijtgescholden. Klanten moeten hiervoor een bericht achterlaten in het forumtopic. Wanneer het probleem is opgelost, krijgen klanten de compensatie. Ook zegt KPN enkele telefoons van klanten te hebben verkregen, waarmee het bedrijf het probleem verder wil onderzoeken. Met sms-berichten worden getroffenen op de hoogte gehouden van het probleem.

Het is niet voor het eerst dat iPhone-klanten problemen ervaren met een Nederlandse provider. Eerder gebeurde dat bij de iPhone X, 8 en 8 Plus in combinatie met T-Mobile. Deze klanten konden vanaf oktober 2017 niet tot nauwelijks bellen. Het is niet duidelijk of dit probleem werd opgelost; in augustus 2018 schreef NU.nl dat de problemen nog niet waren opgelost.