iFixit: cameramodule Apple Studio Display bijna identiek aan die van iPhone 11

Reparatiebedrijf iFixit heeft een teardown van de nieuwe Apple Studio Display gepubliceerd. Daarin wordt de cameramodule uit het scherm vergeleken met die van een iPhone 11 en aandacht geschonken aan de dunne interne voeding. Een reparatiescore gaf het bedrijf nog niet.

Nadat het schermpaneel uit de behuizing werd losgemaakt, verwijderde het team van IFixit de webcam-cameramodule van de Apple Studio Display. Die scoorde in reviews niet goed. Het team legde de cameramodule van het scherm zij aan zij met die van een iPhone 11 en stelden dat de twee onderdelen sterk op elkaar lijken. Daarna verwees het team ook naar de elektriciteitskabel van de monitor die volgens Apple niet door gebruikers te verwijderen valt, een beslissing waar al heel wat kritiek op kwam.

Het viel iFixit op dat de fans groot zijn en de interne voeding van de Studio Display zeer dun is. Ze wezen nadien op de uitsparingen die Apple liet maken in de interne voeding voor condensators, maar ook op de aparte secties van het onderdeel op zich. "Als Apple had gekozen voor een externe voeding, kon de behuizing bijna even dun worden als die van de iMac", klinkt het overigens. Na de interne voeding werd de soc met de A13-chip gedemonteerd. Ook dat onderdeel vinden we terug in de iPhone 11.

Het speakersysteem van de Studio Display is goed vastgelijmd volgens iFixit. De grote hoeveelheid lijm die werd gebruikt om de verschillende speakeronderdelen vast te lijmen, is volgens het bedrijf niet onlogisch. "Vibraties in een speakersysteem zijn een groot probleem", klinkt het.

Apple presenteerde de Studio Display begin maart. Het betreft een 27"-monitor met een resolutie van 5120x2880 pixels die een helderheid tot 600cd/m² haalt. De monitor beschikt over een 12-megapixelwebcam, microfoons, een zesdelige speakerset en een A13-soc. Die laatste wordt ingezet om de webcam, microfoons en ingebouwde speakers aan te sturen.

Apple verkoopt de Studio Display voor een prijs vanaf 1779 euro. Een versie met glas met nanotextuur kost 2029 euro. Apple levert een kantelbare standaard of een VESA-adapter mee. Tegen een meerprijs van 460 euro is een kantelbare en in hoogte verstelbare standaard verkrijgbaar.