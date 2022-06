Apple Studio Display werkt ook met Windows-machines

De Apple-monitor Studio Display werkt ook met Windows-machines. Dat heeft de fabrikant laten weten. Wel missen er dan diverse functies, zoals het activeren van digitale assistent Siri met een stemcommando en het centreren van het camerabeeld op basis van de mensen in het frame.

De webcam in de Studio Display werkt wel als reguliere USB-webcam, zegt Apple tegen The Verge. De softwarefuncties van de webcam ontbreken, waaronder dus Center Stage. Dat is een functie om de uitsnede van het beeld aan te passen op de persoon of personen die in beeld te zien zijn. De speakers functioneren ook onder Windows, maar Spatial Audio werkt niet.

Updates voor de monitor verlopen bovendien via Mac-computers en kunnen niet via Windows, zo laat de fabrikant weten. De fabrikant waarschuwt verder nog dat niet alle machines de maximale resolutie van het scherm, 5120x2880 pixels, aan kunnen.

Apple kondigde de 1779 euro kostende monitor dinsdagavond aan tijdens zijn eigen online evenement. De monitor komt volgende week uit. De Studio Display heeft een 27"-scherm met 60Hz-verversingssnelheid en een maximale helderheid van 600 candela per vierkante meter.