Apple Studio Display met 5k-resolutie, A13-soc en 12Mp-webcam kost 1779 euro

Apple introduceert een 27"-monitor met een 5k-resolutie van 5120x2880 pixels. De Apple Studio Display heeft een ingebouwde webcam, een audiosysteem met zes speakers en een A13-soc om camera- en audiofuncties aan te sturen.

De Apple Studio Display heeft een aluminium behuizing en haalt een helderheid tot 600cd/m², zegt Apple. In de monitor is een 12-megapixelwebcam geïntegreerd met een ultragroothoeklens. Ook zijn er microfoons en speakers ingebouwd en Apple geeft de monitor de A13-soc voor de verwerking van beelden en geluid. Daardoor kan de rekenkracht van een aangesloten Mac volledig voor andere taken worden benut.

Het scherm ondersteunt Apples True Tone-techniek voor het aanpassen van de beeldweergave aan het omgevingslicht en kan volgens Apple de P3-kleurruimte weergeven. Aan de achterkant van de monitor zitten vier USB-C-aansluitingen, waarvan één met Thunderbolt 3-ondersteuning.

Apple Studio Display en Mac Studio

Apple verkoopt de monitor vanaf 18 maart voor een prijs van 1779 euro. Een versie met glas met nanotextuur kost 2029 euro. Apple levert een kantelbare standaard of een VESA-adapter mee en tegen een meerprijs van 460 euro is een kantelbare en in hoogte verstelbare standaard verkrijgbaar.

Het is bijna drie jaar geleden dat Apple een monitor aankondigde. Dat betrof de Pro Display XDR, die Apple in juni 2019 introduceerde. Dat 5499 euro kostende 32"-scherm heeft een 6k-resolutie van 6016x3384 pixels, achtergrondverlichting bestaande uit 576 dimbare zones en een piekhelderheid van 1600cd/m².