Webcam nieuwe Apple Studio Display krijgt software-update na problemen

Apple heeft aangekondigd dat het de webcam in de Apple Studio Display gaat verbeteren met een software-update na kritiek van recensenten. De 12-megapixelwebcam werkt volgens Apple 'niet zoals verwacht' in de 27"-monitor.

Volgens Apple functioneert de webcam niet naar behoren door 'een fout in het systeem'. In een toekomstige software-update is het merk van plan de problemen te verhelpen. Wanneer die update komt, zegt Apple er niet bij. Dat verklaart het bedrijf tegen The Wall Street Journal. Techreviewer Joanna Stern viel het op dat de webcam in de nieuwe 1779 euro kostende Studio Display veel slechter beeld geeft dan de 12-megapixelselfiecamera van de iPhone 11 Pro en zelfs slechter beeld dan de 2-megapixelwebcam in de 14"-MacBook Pro.

Stern is niet de enige die de slechte webcam opgevallen is. The Verge-hoofdredacteur Nilay Patel noemt de kwaliteit van de webcam 'awful in good light and downright miserable in low light'. Patel schrijft dat de webcam korrelig beeld geeft met vrijwel geen details. Hij kreeg vergelijkbare resultaten in Zoom, Photo Booth en QuickTime. Een woordvoerder van Apple herhaalt bij The Verge wat hij ook tegen WSJ heeft gezegd. Het bedrijf geeft geen details over wanneer de update komt of wat dit precies gaat oplossen.

Apple kondigde de Studio Display begin maart aan. De 27"-monitor heeft een 5k-resolutie van 5120x2880 pixels en komt met ingebouwde 12-megapixelwebcam, een audiosysteem met zes speakers en een A13-soc die exclusief gebruikt wordt om de camera, microfoons en speakers aan te sturen. Op die manier kan de rekenkracht van een aangesloten Mac gebruikt worden voor andere taken. De webcam heeft ultrawide beeld en werkt met Center Stage: de softwarefunctie die Apple gebruikt om mensen centraal in beeld te houden, ook wanneer zij rondbewegen.

De monitor is vanaf 18 maart te koop voor een prijs van 1779 euro. Een versie met glas met nanotextuur kost 2029 euro en voor een meerprijs van 460 euro is er ook een kantelbare en in hoogte verstelbare standaard verkrijgbaar.