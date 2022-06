Android 13 Developer Preview 2 verschijnt met tal van wijzigingen

Google heeft Developer Preview 2 van Android 13 vrijgegeven. De laatste ontwikkelaarspreview voor de komst van de bèta bevat meerdere uitbreidingen, zoals ondersteuning voor Bluetooth Audio LE en Midi 2.0.

Google meldt dat ontwikkelaars Developer Preview 2 van Android 13 kunnen installeren en het bedrijf licht een aantal wijzigingen in de versie toe. Zo moeten apps voor Android 13 toestemming aan de gebruiker vragen om notificaties te mogen sturen. Google adviseert ontwikkelaars zich zo snel mogelijk op Android 13 te richten en te zorgen dat hun apps de toestemming vragen. Android 13 bevat verder een revokeOwnPermissionsOnKill-api die ervoor zorgt dat eerder gegeven toestemmingen bij oudere Android-versies ongedaan gemaakt worden om de privacy van gebruikers te beschermen.

DP 2 van Android 13 bevat ondersteuning voor het renderen van COLRv1-fonts en ook krijgen systeem-emoji een update naar deze versie. Het fontformaat maakt efficiënte rendering van vectorfonts met gradiënts mogelijk, aldus Google. Nieuw is verder de ondersteuning voor Bluetooth Audio LE, dat uitgebreide mogelijkheden voor het delen en broadcasten van audiostreams biedt. Ook ondersteunt de volgende Android-versie Midi 2.0 voor het aansturen van muziekinstrumenten. De Midi-versie biedt onder andere een hogere controllerresolutie voor de oude standaard.

COLRv1-emoji (links) en bitmap (rechts)

AndroidPolice ontdekte nog een reeks andere wijzigingen in de ontwikkelaarsversie. Zo is er een nieuwe mediaspeler waarmee gebruikers sneller met bluetoothapparaten kunnen pairen, krijgt Do Not Disturb een naamswijziging naar Priority Mode, kan per app de taal ingesteld worden en lijkt er een taakbalk voor een kindermodus te komen.

Het gaat om de laatste Developer Mode van Android 13. In april en mei volgen dan bètareleases. De uiteindelijke release vindt na juli plaats, waarschijnlijk in september of oktober.