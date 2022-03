Code Android 13 verwijst naar optie voor handmatig throttlen internetverbinding

Android 13 krijgt mogelijk een optie voor ontwikkelaars om hun apps te testen met een internetverbinding met gelimiteerde bandbreedte. Het throttlen van een internetverbinding kan ontwikkelaars meer inzicht geven in de prestaties van een app.

De betreffende optie werd door Esper gespot in code van het Android Open Source Project. De code is vindbaar in de reeds uitgebrachte Android 13 Developer Preview 2-versie van het besturingssysteem, maar vooralsnog is er geen gemakkelijke manier om hiervan gebruik te maken. Google heeft de komst van de functie bevestigd en verwacht dit in de eerste Android 13-bèta breder toegankelijk te maken.

Ontwikkelaars kunnen de nieuwe algehele vorm van throttling gebruiken om te testen hoe apps reageren op een slechte internetverbinding. De betreffende functionaliteit maakt het mogelijk om een individuele internetverbinding op bytes nauwkeurig af te stellen. Bij een toestel dat met meerdere netwerken verbonden is kunnen verbindingen apart gelimiteerd worden in bandbreedte.

Een van de nadelen van de throttlingfunctie is het feit dat dit toegang op kernelniveau moet hebben. Dit zou volgens XDA Developers bij de meeste bestaande smartphones en tablets niet mogelijk zijn omdat er na de release van een toestel doorgaans geen kernelupdates meer worden uitgebracht.

Vooralsnog is het throttlen van de bandbreedte van een internetverbinding via Android ook mogelijk middels een emulator van het besturingssysteem. Individuele applicaties als Google Chrome hebben ook een dergelijke functie.