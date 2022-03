Rockstar Games onthult GTA+, een maandelijks abonnement voor GTA Online

Rockstar Games onthult een abonnement voor GTA Online waarbij spelers voor 5,99 dollar per maand in-game content en geld krijgen. GTA+ is vanaf 29 maart beschikbaar voor de PlayStation 5- en Xbox Series X- en S-versies van de game. Er is nog geen europrijs bekendgemaakt.

Afnemers van het GTA+-abonnement krijgen onder meer iedere maand GTA$500.000, korting op aankopen, extra RP en toegang tot content uit eerdere evenementen, zo laat Rockstar weten. Daarnaast biedt het abonnement iedere maand nieuwe extra bonussen. In de eerste maand, tussen 29 maart en 27 april, kunnen spelers onder meer een selectie van gratis autoverf, gratis lidmaatschap voor de LS Car Meet Membership, speciale kledingstukken en vroegtijdige toegang tot de Hao’s Special Works-upgrade verwachten. Spelers moeten via de in-game webbrowser alle beloningen ophalen.

Verder belooft Rockstar extra korting op aankopen in de PlayStation Store en Microsoft Store. Via de virtuele winkels kunnen spelers Shark Cash Cards kopen. Deze microtransacties geven spelers GTA$, waarbij GTA+-leden extra in-game geld krijgen. Hoeveel korting klanten krijgen is niet bekend. Ter vergelijking, een huidige Shark Cash Card ter waarde van GTA$500.000 kost grofweg 7,50 euro. De valuta kan in GTA Online gebruikt worden voor het aanschaffen van voertuigen, kleding, wapens en woningen.