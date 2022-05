Grand Theft Auto V is 150 miljoen keer geleverd

Uitgever Take-Two zegt dat de leveringen van GTA V de 150 miljoen zijn gepasseerd. Daarmee komt het aantal geleverde exemplaren dit jaar uit op 10 miljoen. De GTA-franchise is nu goed voor 350 miljoen geleverde games.

In mei stond het aantal geleverde exemplaren van GTA V op 145 miljoen en begin dit jaar zei Take-Two dat de game van Rockstar in 2020 de mijlpaal van 140 miljoen geleverde exemplaren had bereikt. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakt Take-Two nu bekend dat dit aantal op meer dan 150 miljoen staat.

Vorig jaar werden er 20 miljoen exemplaren van de game geleverd. Dit jaar ligt de game op schema om dat aantal weer te bereiken of te overtreffen. Tot nu toe zijn er al 10 miljoen exemplaren geleverd en op 11 november verschijnt de game opnieuw voor de nieuwe consoles. Samen met die verbeterde versie van GTA V voor de Xbox Series X en S en PlayStation 5 komt er ook een losstaande versie van GTA Online beschikbaar.

Welke verbeteringen de 'next-gen'-versie van GTA V precies krijgt, is nog niet duidelijk. Rockstar heeft al wel laten weten dat sommige auto's in GTA Online en hogere topsnelheid krijgen op de nieuwe consoles. Dat is mogelijk doordat de spelwereld sneller ingeladen kan worden.

GTA Online Los Santos Tuners

Take-Two geeft ook updates over andere franchises. Zo zijn er inmiddels 38 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 geleverd en de Borderlands-franchise is uitgelopen tot 71 miljoen exemplaren. Het gaat om kleine stijgingen ten opzichte van de aantallen die de uitgever in mei presenteerde.

Van Civilization VI zijn tot nu toe meer dan 11 miljoen exemplaren geleverd. Daarmee doet die game het beter dan zijn voorganger in hetzelfde tijdsbestek, zegt Take-Two. De franchise bestaat dit jaar dertig jaar. De eerste Civilization-game verscheen in september 1991.

In het afgelopen kwartaal behaalde Take-Two een omzet van 839,4 miljoen dollar. Dat is 10 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De inkomsten uit 'terugkerende uitgaven', zoals dlc en microtransacties, waren goed voor 67 procent van de omzet. Bij de games die het meeste bijdragen aan de omzet noemt de uitgever als eesrte NBA 2K21, NBA 2K20, GTA Online, GTA V, Red Dead Redemption 2. Omzetcijfers per game maakt Take-Two niet bekend.