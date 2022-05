Microsoft organiseert op 10 augustus digitaal ID@Xbox-evenement

Microsoft zal op tien augustus voor een tweede keer een ID@Xbox-evenement opzetten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het evenement is te volgen op het Twitch-kanaal van Xbox en start om 18u00 Nederlandse tijd.

Volgens Jessica Ronnel, Events Manager bij ID@Xbox zullen tientallen ontwikkelaars hun nieuwste indiegames presenteren. Rebellion, de ontwikkelaar achter de Sniper Elite-gamereeks en indie-ontwikkelaar Chump Squad worden apart vermeld. Er zal ook nieuws gedeeld worden over de games The Artful Escape, Ollie Ollie World, Library of Ruina en RPG Time.

Tijdens het virtuele ID@Xbox-evenement worden er volgens Ronnel ook nieuwe Xbox Game Pass aankondigingen gedaan en zullen er nieuwe demo’s getoond worden.