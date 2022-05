Foto’s van geannuleerd werkend AirPower-prototype verschijnen online

Er zijn foto’s verschenen van een afgedankt werkend AirPower-prototype van Apple. Een 28-jarige Italiaan heeft volgens The Verge het apparaat aangekocht in China en aan de praat gekregen door het te koppelen aan compatibele iPhone-prototypes.

Het Airpower-prototype bevat geen behuizing zodat het chassis en een deel van de interne onderdelen goed te zien zijn. Toch is het apparaat werkzaam volgens eigenaar Giulio Zompetti die ook op Twitter een filmpje van het werkende prototype deelt. Het kan volgens hem wel enkel gebruikt worden in combinatie met een iPhone-prototype dat het AirPower-apparaat herkent. "Het functioneert niet met een gewoon apparaat", klinkt het tegenover The Verge.

Apple kondigde de AirPower-laadmat in 2017 aan. Het apparaat was bedoeld om meerdere apparaten tegelijkertijd draadloos op te laden. De officiële introductie liet echter op zich wachten. Na heel wat geruchten kondigde Dan Riccio, Apple’s Senior vice president of hardware engineering, in 2019 aan dat de draadloze lader er niet zou komen. Riccio zei toen dat het niet was gelukt om het product aan de standaarden te laten voldoen van Apple; vermoedelijk was de hitte die de spoelen genereerden de boosdoener. Zompetti zei tegen The Verge dat hij de hitteontwikkeling voorlopig nog niet heeft kunnen reproduceren.